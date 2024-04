TopSpin 2K25: Das sagen die Reviews zur Tennis-Rückkehr von 2K

TopSpin 2K25 erscheint offiziell am morgigen Dienstag für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Ehrlich gesagt kann ich mich an keinen einzigen Moment erinnern, in dem ich Spaß daran hatte, Top Spin 2K25 zu spielen, selbst als ich gewann. Jeder Sieg fühlte sich angesichts der umständlichen Steuerung, des sinnlosen Gameplays – das irgendwie einen Weg findet, übermäßig nachsichtig zu sein – und der veralteten Grafik hohl an.“

„Eine fast surreale Phrase nach 13 Jahren Abwesenheit. Und doch ist das beste Tennisspiel aller Zeiten dank Beharrlichkeit und Glauben zurück und es enttäuscht nicht. Es muss gesagt werden, dass 2K Games und Hangar 13 so wenig Risiken wie möglich eingegangen sind, indem sie die Grundlagen des Top Spin 4-Gameplays wieder aufgenommen haben. Es wurden jedoch Neueinstellungen und einige Modifikationen vorgenommen, um mehr Konsistenz und Tiefe zu erreichen und die wenigen Aspekte zu streichen, die noch verbessert werden könnten. […] Bei Top Spin 2K25 war ein Tennisspiel noch nie so abwechslungsreich in seinen Abwechslungen und im flüssigen Rhythmus.“

Entwickelt wurde TopSpin 2K25 von Hangar 13, die derzeit außerdem an der Mafia-Serie arbeiten. Und obwohl diese Genres recht unterschiedlich sind, hat sich der Ausflug in die Sportwelt gelohnt, zumindest aus Sicht der Wertungen.

TopSpin 2K25 kehrt mit „einer Reihe von Innovationen und Spielmodi“ zurück, die von der World Tour über Exhibition Matches bis hin zu anderen Markenzeichen des Sports reichen. Dazu gehört auch der Grand Slam-Modus, in dem die Spieler gegen die größten Namen der Tenniswelt antreten und an großen Turnieren wie den US Open oder den Australian Open teilnehmen können.

