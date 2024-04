Stellar Blade: EA kritisiert Freigabe in Japan, die Dead Space verwehrt blieb

Ein ähnliches Schicksal traf damals auch The Callisto Protocol , das aufgrund der verweigerten Freigabe niemals offiziell in Japan erschienen ist. Trotzdem gibt es wohl immer wieder Beispiele, bei denen anscheinend mit zweierlei Maß gemessen wird.

„Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich noch eines hinzufügen… Ich habe keine Kritik gegenüber Stellar Blade selbst; tatsächlich hat es Spaß gemacht, also sollten sie es kaufen! Dies ist lediglich eine Beschwerde über die Unbestimmtheit des Überprüfungsprozesses in Japan, aber es gibt viele Beispiele für die gleiche Unbestimmtheit, die im Überprüfungsprozess anderer Titel weitverbreitet ist.“

What do you think?