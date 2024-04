Stellar Blade: ShiftUp bestätigt weltweit unzensierte Version

Hyung-Tae Kim, CEO von Entwickler Shift Up, wollte sich in Bezug auf die Freizügigkeit nie hineinreden lassen. Stellar Blade soll demnach nicht nur spielerisch ansprechend sein, sondern visuell ebenfalls attraktiv wirken und sich von dem unterscheiden, was die Leute im Alltag sehen.

「Stellar Blade」 offers the same uncensored version in all countries, including the Japanese version. ステラブレードは、日本版を含むすべての国で検閲されていない同じバージョンを提供しています。 #StellarBlade #PS5 #Uncensored pic.twitter.com/dJojSgZH9y

Dieser stand durchaus zur Diskussion, wie einigen Anmerkungen der Rating-Boards zu entnehmen war. Da, wo Stellar Blade hätte zensiert werden sollen, wird das Spiel einfach nicht veröffentlicht. Das ist unter anderem in Korea der Fall, jedoch nicht wegen des hohen Gewaltgrades, sondern wegen der übertriebenen Freizügigkeit in Stellar Blade.

What do you think?