PS5 PULSE Elite Wireless-Headset ab sofort erhältlich

Die Sidetone-Funktion optimiert zudem die Verständlichkeit der eigenen Stimme in Voice-Chats. Ein weiteres Feature des Updates ist die nahtlose Verbindung von Headset und Earbuds, sobald diese sich in der Nähe der PS5 oder des PlayStation Portals befinden. Dies ist dann einfach über die Benachrichtigung möglich.

Das PULSE Elite Wireless-Headset nutzt außerdem die drahtlose Audiotechnologie PlayStation Link, die für geringe Latenzzeiten, verlustfreies Audio und einfaches Umschalten zwischen mehreren PlayStation Link-Hosts wie der PS5 mit USB-Adapter und PlayStation Portal dient. Optional kann das Headset via Bluetooth mit weiteren Geräten wie dem PC, Smartphone & Co. verbunden werden.

