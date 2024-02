Pacific Drive: Das sagen die ersten Reviews zum Survival-RPG

„Pacific Drive führt jedes Genre, das es anspricht, in eine mutige neue Richtung und schafft etwas, das nicht unbedingt unbekannt ist, sich aber in seinem Design, seiner Sorgfalt und der Art und Weise, wie es euch in seine Welt entführt, völlig einzigartig anfühlt. Man wird sofort damit beginnen, sich um sein Auto zu kümmern, es sicher aufzubewahren, und die Erkundung der Zone bietet immer wieder neue, erfrischende Dinge, die einen beschäftigen und entmutigen. Auch wenn sich die milderen Aspekte wiederholend anfühlen können, trägt es zu einem lohnenswerten Erlebnis bei, das es absolut wert ist, gespielt zu werden.“

„Der erste Versuch des Entwicklers Ironwood Studios mit dem Rogue-like-Genre ist nicht nur frisch, sondern hat auch einer klassischen Handwerks-/Überlebensformel eine so einzigartige Note verliehen, dass ich aufrichtig hoffe, dass der Begriff „Road-lites“ Einzug hält. Beim Fahren entlang der anormalen, instabilen Bergrückenlinien wurde kaum ein Schlagloch ausgelassen, mit einer perfekt abgestimmten Balance aus vorsichtigem Materialsammeln, intensiven und stimmungsvollen Autofahrten und wildem Science-Fiction-Worldbuilding. Ich war absolut begeistert von der „Auto“-Aktivierung des bescheidenen Kombis, der eure mobile Basis darstellt, wobei das Quirk-System ein Highlight der verschiedenen Spielmechaniken ist, die den Hauptcharakter von Pacific Drive so hervorstechen ließen, wie es sein sollte.“

Pacific Drive sieht sich als Ego-Survival-RPG, in dem euer Auto euer einziger Begleiter auf einer Reise durch eine surreale, von Anomalien geprägte Nachbildung des pazifischen Nordwestens ist. Mit jedem Ausflug stehen einzigartige und seltsame Herausforderungen vor einem, in denen euer Auto als Basis dient, das natürlich auch gewartet und repariert werden möchte. Mit eurem Auto als einzige Hoffnung deckt man so lange vergessene Geheimnisse auf, während man sich auf den Weg ins Herz der Olympischen Sperrzone macht.

