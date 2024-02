Microsoft: Physische Spiele auf Disc haben keine Notwendigkeit mehr

„Spielekonsolen selbst sind sozusagen das letzte Unterhaltungselektronikgerät mit einem Laufwerk. Und das ist ein echtes Problem, allein im Hinblick auf die Anzahl der Hersteller, die tatsächlich Laufwerke bauen, und die damit verbundenen Kosten. Und wenn man an Zahnräder denkt, die wir in eine Konsole einbauen müssen – da es weniger Lieferanten und weniger Käufer gibt –, haben die Kosten des Laufwerks durchaus Auswirkungen.“

„Wir unterstützen physische Medien, aber es besteht kein Bedarf, dies überproportional zur Kundennachfrage voranzutreiben“, so Spencer. „Wir liefern Spiele physisch und digital aus und verfolgen wirklich nur, was die Kunden tun. Und ich denke, unsere Aufgabe bei Xbox besteht darin, die Dinge zu liefern, die sich die Mehrheit der Kunden wünscht. Und derzeit kauft ein Großteil unserer Kunden Spiele digital.“

