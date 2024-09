Warhammer 40.000: Darktide erscheint wohl auch für PS5

„Ziemlich unterhaltsames Spiel. Ich fand Vermintide 2 toll und habe mich auf dieses Spiel gefreut. Meine einzige Kritik ist, dass es an Inhalt mangelt. Ich brauche mehr Waffen und wünschte, es gäbe auch Zubehör für die Waffen wie Zielfernrohre und so. Aber das würde es zu COD-mäßig machen“, schreibt ein User auf Steam.

In Warhammer 40.000: Darktide, einem intensiven Koop-Shooter, kämpfen die Spieler in der Stadt Tertium gegen Horden blutrünstiger Feinde. Das Spiel verspricht brutale Action und spannende Gefechte, in der sich Ausgestoßene erheben, um die Stadt zurückzuerobern und gegen das Chaos anzutreten. Mit einer dichten Atmosphäre und herausfordernden Missionen bietet Darktide ein für sich stehendes Spielerlebnis im Warhammer-Universum, das sowohl Veteranen als auch Neulinge ansprechen soll.

