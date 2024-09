Final Fantasy 7 Remake: Abschluss der Trilogie soll Fans nicht enttäuschen

Der zweite Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth, lieferte ebenso wie sein Vorgänger, auf faszinierende Weise, mit den Erwartungen der Fans zu spielen. Seit dem Release des ursprünglichen Final Fantasy 7 im Jahr 1997 ist viel Zeit vergangen, und die Entwickler bei Square Enix nutzen die Gelegenheit, um einer neuen Generation von Spielern eine überarbeitete und erweiterte Version dieses Klassikers zu präsentieren. Doch trotz der Modernisierungen und erzählerischer Wendungen bleibt die zentrale Frage bestehen: Wie stark wird sich der Abschluss der Trilogie vom Original unterscheiden?

Im Interview mit Anime News Network stellte Produzent Yoshinori Kitase klar, dass Fans keine Angst haben müssten, dass die neuen Teile der Saga die Essenz des Originals verraten. Die Geschichte, so Kitase, werde am Ende der Trilogie weitgehend die bekannten Story-Höhepunkte abdecken, die Veteranen des Spiels erwarten. Gleichzeitig wolle man aber auch neue emotionale Erfahrungen schaffen, die im ursprünglichen Spiel so nicht möglich waren. Diese Balance zwischen Nostalgie und Innovation scheint der Schlüssel zu sein, um sowohl alte als auch neue Fans gleichermaßen zufriedenzustellen.

Final Fantasy 7 Remake Part 3 bleibt dem Original treu

Kitase kommentierte die Befürchtungen vieler Spieler, dass die neue Trilogie zu sehr vom Original abweichen könnte, indem er versicherte, dass das Entwicklungsteam „immer das Original im Hinterkopf behält“. Für ihn sei es entscheidend, den Fans von damals treu zu bleiben, ohne jedoch die Chance ungenutzt zu lassen, neue, modernisierte Elemente in die Geschichte einzubringen. Dies erfordert ein sensibles Gleichgewicht zwischen der Erhaltung der ursprünglichen Handlung und der Anpassung an moderne Erzählweisen und Technologien.

Ein weiterer interessanter Punkt, der im Interview angesprochen wurde, betrifft die Veröffentlichung des dritten und letzten Teils der Trilogie. Kreativdirektor Tetsuya Nomura erklärte, dass das Team bereits intensiv an diesem abschließenden Kapitel arbeitet. Laut Kitase hofft Square Enix, die Entwicklung bis zum Jahr 2027 abzuschließen, was einen Veröffentlichungstermin für den letzten Teil nahelegt. Obwohl noch einige Jahre bis zur endgültigen Veröffentlichung verbleiben, gibt dies den Entwicklern ausreichend Zeit, um die Geschichte in einem epischen Finale abzurunden.

Wie man vorab verrät, wird für den Abschluss das beliebte Minispiel „Queen’s Blood“ noch einmal deutlich verbessert, ohne jedoch Details dazu zu nennen.