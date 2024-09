Alan Wake 2: PS5 Pro Version wird die Spieler „angenehm überraschen“

Sollte sich die PS5 Pro-Version von Alan Wake 2 als so beeindruckend herausstellen, wie Puha andeutet, könnte das Spiel nur ein Vorgeschmack darauf sein, was die PS5 Pro tatsächlich leistet. Laut dem Lead Architekt Mark Cerny kommen die wahren PS5 Pro-Spiele nämlich erst später auf den Markt. Erste Benchmark-Tests zur PS5 Pro , die von Entwicklerquellen stammen, zeigen offenbar beeindruckende Ergebnisse.

Puha bemühte sich auf ResetEra , die Erwartungen der Community zu steuern und auf die Kritik einzugehen. In seinem Beitrag erklärte er, dass die Bildqualität für die Entwickler wichtiger sei als die Auflösung selbst. Für viele Spieler könnte das überraschend klingen, da in der Gaming-Welt häufig der Fokus auf der Auflösung liegt. Puha betonte jedoch, dass visuelle Verbesserungen und die Gesamtbildqualität einen stärkeren Einfluss auf das Spielerlebnis haben können. Weitere Details sowie erstes Filmmaterial sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Die Ankündigung des PS5 Pro-Upgrades löste in der Gaming-Community eine lebhafte Debatte aus. Einige Spieler fragen sich, ob sich das Upgrade wirklich lohnt, während andere gespannt auf die verbesserten grafischen und Performance-Vorteile warten. Wie in solchen Fällen üblich gibt es sowohl Befürworter als auch Kritiker. Einige glauben, dass solche Upgrades oft überbewertet werden und nur wenig echten Mehrwert bieten.

In einer Analyse von Digital Foundry wurde festgestellt, dass Alan Wake 2 auf der PS5 Pro in zwei Modi läuft: 864p bei 60 FPS und 1260p bei 30 FPS. Die PS5 Pro nutzt die PlayStation Spectral Super Resolution -Technologie, um die Auflösung hochzuskalieren – ähnlich wie bei der Standard-PS5-Version. Auf der regulären PS5 wird AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR 2) zum Hochskalieren verwendet. Diese Technologien tragen dazu bei, die grafische Leistung zu optimieren und trotz der niedrigeren internen Auflösungen ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen.

What do you think?