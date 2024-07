Die PS5 Slim erhält erstmals exklusive Features mit neuer Beta-Firmware

An der PS5 Firmware können wie üblich ausgewählte User teilnehmen. Hohe Chancen haben oftmals diejenigen, die bereits an vorherigen Testphasen teilgenommen haben, um das nächste PS5 Feature-Update auszuprobieren.

Eine weitere und neue Funktion ist Remote Play für einzelne User. Damit lassen sich Remote Play-Einstellungen pro Benutzer anpassen und auswählen, und wer sich per Remote Play mit der PS5-Konsole verbinden darf. Wenn etwa Freunde ihr Konto an eurer PS5-Konsole anmelden, können diese ganz einfach ändern, wer im Anschluss per Remote Play weiterhin auf eure PS5-Konsole zugreifen kann.

Zunächst stellt Sony die Features vor , auf die alle PS5 Besitzer Zugriff erhalten, beginnend mit personalisierten 3D-Audioprofilen für das Pulse Elite Wireless Headset und die Pulse Explore Wireless Earbuds. Damit lassen sich eine Reihe von Tonqualitätstests durchführen, um eine Vielzahl von Faktoren zu analysieren und ein Audioprofil zu erstellen, das am besten zu euren Höreigenschaften passt. Dies kann dabei helfen, die Positionen von Charakteren und Objekten in einer Spielwelt deutlicher wahrzunehmen als zuvor. Ein neues Video stellt die Funktion genauer vor:

In dieser Woche ist die neue PS5 Firmware 24.05-09.60.00 erschienen, der am morgigen Donnerstag bereits die nächste PS5 Beta Firmware folgt. Erstmals erhält die PS5 Slim damit exklusive Features, die Besitzern der original PS5 verwehrt bleiben.

