Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii offiziell angekündigt

SEGA hat das nächste Yakuza-Spiel auf dem RGG Summit angekündigt, das den Namen „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ trägt und Goro Majima als neuen Protagonisten in den Mittelpunkt rückt. Zuvor hatte das Yakuza-Studio angekündigt, dass sie etwas „vollkommen Neues“ planen, das Fans so nicht kommen sehen.

Der Debüt Trailer zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ verspricht, nahtlos an die Ereignisse von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ anzuknüpfen. Hier trifft Majima auf die Konsequenzen von Ichiban Kasugas Verstrickungen im mysteriösen Palekana-Kult auf der malerischen Insel Nele. Sein Ziel? Die Jagd nach einem verloren geglaubten Schatz, der möglicherweise mehr als nur Gold und Ruhm verspricht.

Like a Dragon in tropischen Gefilden

Mit „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ wird die Vorfreude auf ein neues Abenteuer großgeschrieben, heißt es weiter. Majima, bekannt für seinen unberechenbaren und charmanten Charakter, verspricht ein aufregendes Erlebnis, das sowohl Veteranen als auch Neulinge begeistern wird. Das exotische Setting von Hawaii, gepaart mit der gewohnten Mischung aus Yakuza-Elementen und actiongeladenen Seeschlachten, soll die Herzen der Fans höherschlagen lassen.

Yakuza-Fans können laut SEGA jedenfalls gespannt sein: Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ im Januar 2024 zeigt das Ryu Ga Gotoku Studio erneut seine beeindruckende schnelle Produktionskraft. In den letzten fünf Jahren haben sie insgesamt zwölf Titel auf den Markt gebracht, von Remastern klassischer Spiele wie Yakuza 4 bis hin zu Spin-offs wie Judgment.

Weitere Details zu „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ folgen in Kürze …. das Spiel erscheint am 28. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.