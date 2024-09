Star Wars: Knights of The Old Republic Remake – Frisches Investment sichert weitere Entwicklung

Das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR), das 2021 mit großem Interesse angekündigt wurde, hat in den letzten Jahren nur wenige Fortschritte gezeigt. Dies führte zu Spekulationen, dass das Projekt möglicherweise eingestellt wurde. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung, da der Entwickler Saber Interactive, der für die Fortführung des Projekts verantwortlich ist, eine bedeutende finanzielle Unterstützung erhalten hat.

Dem ging voraus, dass sich Saber Interactive kürzlich von der Embracer Group getrennt hat, und nun durch eine frische Investitionsrunde neues Kapital sichern konnte. Zwei Private-Equity-Firmen, Aleph Capital Partners und Crestview Partners, haben laut einer Pressemitteilung „signifikante Kapitalinvestitionen“ in das Unternehmen getätigt. Auch wenn die genaue Höhe der Investition nicht bekannt ist, ermöglicht diese Finanzspritze dem Studio, seine Schulden bei der Embracer Group zu begleichen und seine Projekte, einschließlich des KOTOR-Remakes, voranzutreiben. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis dieser finanziellen Umstrukturierung ist, dass Saber Interactive nun 13 Studios auf der ganzen Welt betreibt, was seine globale Reichweite und Ressourcen erheblich erweitert.

Star Wars: Knights of The Old Republic Remake

In der offiziellen Pressemitteilung von Saber Interactive wurde Star Wars: Knights of the Old Republic als eines der kommenden großen Spiele des Unternehmens hervorgehoben, zusammen mit Titeln wie Jurassic Park: Survival, John Carpenter’s Toxic Commando, A Quiet Place: The Road Ahead, RoadCraft und Tempest Rising. Trotz dieser Erwähnung gibt es nach wie vor keinen festen Veröffentlichungstermin für das KOTOR-Remake, was die Fans weiterhin in Ungewissheit lässt.

Aspyr Media, ein Studio, das bereits mehrere Star Wars-Spiele erfolgreich auf moderne Konsolen portiert hat, war ursprünglich für die Entwicklung des Remakes verantwortlich. Allerdings traten während der Entwicklungsphase interne Schwierigkeiten auf, die dazu führten, dass das Projekt 2022 auf unbestimmte Zeit pausiert wurde. An diesem Punkt übernahm Saber Interactive die Verantwortung für das KOTOR-Remake. Dank der neuen finanziellen Stabilität hofft das Studio, nun eine problemlose Entwicklungsphase vor sich zu haben und das Projekt wieder auf Kurs zu bringen.

Trotz dieser ermutigenden Neuigkeiten bleibt die Zukunft des KOTOR-Remakes vorerst ungewiss, da weder Gameplay-Details noch ein Veröffentlichungsdatum bekannt sind. Die Fans des ursprünglichen Spiels, das als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gilt, hoffen jedoch, dass diese jüngsten Entwicklungen dem Spiel den nötigen Aufwind geben, um bald in neuem Glanz zu erstrahlen.