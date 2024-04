Star Wars: KOTOR- Wichtiger Partner soll das Projekt fallen gelassen haben

Obwohl es zuletzt wieder recht optimistisch um Star Wars: Knights of the Old Republic stand, soll ein wichtiger Partner für das Projekt das Interesse daran verloren und nichts mehr damit zu tun haben wollen.

Die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic war bisher jetzt ziemlich chaotisch, die ursprünglich bei Aspyr Media begann, nach unzufriedenen Ergebnissen jedoch an Saber Interactive abgegeben wurde. Dort herrschte zwischenzeitlich zusätzliches Chaos durch die finanziellen Probleme der Embracer Group. Von dieser konnte sich Saber Interactive zuletzt zwar trennen, das Star Wars: KOTOR Projekt verbleibt allerdings bei der Embracer Group.

Nun sollte man annehmen, dass es endlich mit Star Wars: Knights of the Old Republic vorangeht, wie zuletzt angedeutet. Das Projekt sei „munter und lebendig„, hieß es erst vor wenigen Tagen, aber ob das reicht, scheint alles andere als sicher.

Sony soll Star Wars: KOTOR aufgegeben haben

Denn wie Industrievertreter behaupten, soll Sony Star Wars: Knights of the Old Republic Remake aufgegeben und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Das berichtet Jeff Grubb, der trotzdem großen Vertrauen in Saber Interactive bei der Umsetzung setzt. Wie wichtig die Rolle von Sony dabei sein wird, ist fraglich, die das Remake anfänglich stark unterstützt hatten.

In einem Update auf X schreibt Grubb jedenfalls:

„Soweit ich weiß, will Sony nichts mehr damit zu tun haben, weshalb ich dachte, es sei tot. Offensichtlich scheint Saber jedoch immer noch sehr entschlossen zu sein. Und ich habe großes Vertrauen in Saber Interactive“.

Sony war ursprünglich der Marketingpartner für Star Wars: Knights of the Old Republic Remake und das Projekt lief unter einer SIE Produktion. Daher sollte das Spiel auch nur für PS5 und den PC erscheinen.

Hoffnung für Xbox Series X|S Spieler?

Sollte dem tatsächlich so sein, dass sich Sony von dem Star Wars: Knights of the Old Republic Remake losgesagt hat, dürften nun vermutlich Xbox Series X|S Spieler auf eine Umsetzung hoffen. Schließlich stünde es der Embracer Group dann frei, wo sie das Spiel veröffentlichen wollen.

An der generellen Veröffentlichung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake gibt es an sich wohl keine Zweifel, auf den PS5 exklusiven Vorteil muss man vermutlich jedoch verzichten.