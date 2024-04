Star Wars: Knights of the Old Republic – Offizielles Update zum Remake

Das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic war zuletzt einiges Unsicherheiten ausgesetzt, ob es noch erscheint oder nicht. Jetzt gibt es ein neues Update, das Hoffnung macht.

Zum aktuellen Stand der Entwicklung hat sich Saber Interactive CEO Matthew Karch geäußert, der das Remake als „lebendig und munter“ bezeichnet. Darüber hinaus sichert er zu, dass sie die Erwartungen der Fans an Star Wars: Knights of the Old Republic übertreffen möchten.

Star Wars: KOTOR ist lebendig

Saber Interactive, die für die Entwicklung des Remakes zuständig sind, haben sich kürzlich von der Embracer Group getrennt. Star Wars: Knights of the Old Republic verbleibt allerdings bei der Embracher Group und wird lediglich von Saber produziert. Da die geschäftlichen Fronten somit wieder geklärt sind, kann sich Saber voll und ganz auf die laufenden Projekte konzentrieren.

Gegenüber IGN sagte Karch:

„Es ist klar und offensichtlich, dass wir daran arbeiten. Es stand schon oft in der Presse. Was ich sagen kann ist, dass das Spiel lebendig und munter ist und wir uns dafür einsetzen, dass wir die Erwartungen der Spieler übertreffen.“

Wo genau der aktuelle Stand der Entwicklung liegt, darüber hat Karch nichts weiter gesagt. Kürzliche Andeutungen sprachen allerdings davon, dass der Releaser eher weiter entfernt als in naher Zukunft liegt. Diese Zeit wollte man sich laut früherer Aussagen auch nehmen, alleine schon deshalb, da es sich um ein größeres Vorhaben handelt.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass das Spiel fantastisch wird. Aber es ist ein großes, massives Produkt, und massive Produkte erfordern viel Mühe und viel Zeit, um gut zu werden. Besonders wenn es sich um ein bereits altes, sehr altes Spiel handelt, müssen wir dieses Spiel im Grunde von Grund auf neu erstellen.“

Auf einen Release-Termin müssen sich Fans also weiterhin gedulden, den es in absehbarer Zeit nicht geben wird.