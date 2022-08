Das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic könnte bei einem neuen Entwickler untergekommen sein, nachdem man Aspyr davon abgezogen hat.

Probleme bei der Entwicklung wurden schon im Juli bekannt, wonach mit Game Design Director Brad Prince und Art Director Jason Minor zwei wichtige Schlüsselpositionen entlassen wurden. Hintergrund war wohl eine nicht zufriedenstellende interne Demo.

Hinter Star Wars: Knights of the Old Republic steht um viele Ecken und Studios herum die Embracer Group, die in ihrem aktuellen Geschäftsbericht erwähnen, dass man ein wichtiges AAA-Projekt an ein anderes Studios verschoben hat. Damit könnte Star Wars: Knights of the Old Republic gemeint sein.

„Eines der AAA-Projekte der Group ist in ein anderes Studio innerhalb der Group übergegangen. Dies wurde getan, um sicherzustellen, dass die Qualität dort ist, wo wir sie für den Titel benötigen. Wir erwarten aufgrund dieses Übergangs keine wesentlichen Verzögerungen für den Titel.“

Welches Studio nun dafür verantwortlich ist, ist dennoch nach wie vor ein Geheimnis. Vermutet wird, dass Saber Interactive die Entwicklung nun selbst übernimmt und die entsprechenden Ressourcen dafür aufbringen kann.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass das Spiel fantastisch wird. Aber es ist ein großes, massives Produkt, und massive Produkte erfordern viel Mühe und viel Zeit, um gut zu werden. Besonders wenn es sich um ein bereits altes, sehr altes Spiel handelt, müssen wir dieses Spiel im Grunde von Grund auf neu erstellen. Ich würde sagen, dass man in den nächsten Monaten mehr von uns darüber hören wird.“

Als Release für das Remake wurde ursprünglich 2023/24 angestrebt, der sich nach jüngsten Aussagen nicht geändert haben soll. Zuvor gab es die Befürchtung, dass das Remake aufgrund der aktuellen Vorgänge nicht vor 2025 erscheint.