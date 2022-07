Star Wars: Knights of the Old Republic auf unbestimmte Zeit verschoben?

Hatte man zuletzt baldige Infos zu Star Wars: Knights of the Old Republic in Aussicht gestellt, soll sich das Remake inzwischen auf unbestimmte Zeit verschoben haben.

Darüber berichtet derzeit Bloomberg, wonach mit Game Design Director Brad Prince und Art Director Jason Minor zwei wichtige Schlüsselpositionen bei der Entwicklung in diesem Juli gefeuert wurden. Diese müssten zuerst neu besetzt werden, was den Release zumindest ein wenig verzögert.

Interne Demo nicht zufriedenstellen?

Hintergrund für die Entlassung soll der sein, dass man eine interne Demo angefertigt hat, um diese Sony und Lucas Arts zu zeigen. Die Erwartungen an das Remake konnten damit jedoch nicht erfüllt werden, weshalb die Entwicklung nun ruhen soll und man nach weiteren Möglichkeiten schaut, wie man das Projekt noch realisiert.

In die Demo sollen nicht unerheblichen Mengen an Zeit und Geld geflossen sein, was letztendlich zu der Entscheidung geführt haben soll, die beiden oben genannten Positionen auszutauschen. Ohnehin soll der bislang abgestrebten Release-Zeitraum nicht machbar gewesen sein, obwohl sich das Remake seit frei Jahren in Arbeit befindet. Mit einem Release von Star Wars: Knights of the Old Republic soll nun frühestens 2025 zu rechnen sein.

Das letzte offizielle Statement vom Mutterkonzern Saber Interactive zum Spiel war folgendes:

„Aspyr hat sich voll ins Zeug gelegt, um daraus das beste Spiel zu machen, das sie machen können. Als wir Aspyr übernahmen, wussten wir von Anfang an, dass sie unsere Unterstützung benötigen würden. Saber Interactive verfügt über ein enormes Know-how bei der Entwicklung dieser Art von Produkten. Wir haben es bei Halo gemacht, bei mehreren Halo-Produkten, wir haben es bei anderen Titeln gemacht, die wir neu erstellten oder auf andere Plattformen gebracht haben. Deshalb haben wir viel Zeit und Mühe darauf verwendet, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diesen Titel zu veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass wir dafür einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben haben, aber ich weiß, dass es eine Ankündigung gab, dass es eine Zusammenarbeit mit Sony gibt.“

Vermutet wird, dass Saber Interactive die Entwicklung nun selbst übernimmt und von Asypyr Media abzieht. Für diese war es das bisher größte Projekt, die zuvor meist an Portierungen für Mobilgeräte und Konsolen gearbeitet haben.

Ein Statement zu der aktuellen Situation gibt es bisher jedoch keines.