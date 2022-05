Star Wars: Knights of the Old Republic bald mit neuen Infos

Inzwischen seit einigen Monaten angekündigt, ist das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic wieder komplett in der Versenkung verschwunden. Doch wann kann man mit neuen Infos rechnen?

Dazu hat sich einmal Matthew Karch, Gründer von Saber Interactive, geäußert, zu denen auch der KOTOR Entwickler Aspyr Media gehört. Viel lässt man sich nicht zu dem Remake nicht entlocken und verweist stattdessen auf die Größe eines solchen Vorhabens und viel Zeit es dafür benötigt.

In einer Investorenkonferenz sagte Karch folgendes dazu:

„Aspyr hat sich voll ins Zeug gelegt, um daraus das beste Spiel zu machen, das sie machen können“, so Karch. „Als wir Aspyr übernahmen, wussten wir von Anfang an, dass sie unsere Unterstützung benötigen würden. Saber Interactive verfügt über ein enormes Know-how bei der Entwicklung dieser Art von Produkten. Wir haben es bei Halo gemacht, bei mehreren Halo-Produkten, wir haben es bei anderen Titeln gemacht, die wir neu erstellten oder auf andere Plattformen gebracht haben. Deshalb haben wir viel Zeit und Mühe darauf verwendet, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diesen Titel zu veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass wir dafür einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben haben, aber ich weiß, dass es eine Ankündigung gab, dass es eine Zusammenarbeit mit Sony gibt.“

Weiter heißt es:

„Wir sind fest davon überzeugt, dass das Spiel fantastisch wird. Aber es ist ein großes, massives Produkt, und massive Produkte erfordern viel Mühe und viel Zeit, um gut zu werden. Besonders wenn es sich um ein bereits altes, sehr altes Spiel handelt, müssen wir dieses Spiel im Grunde von Grund auf neu erstellen. Ich würde sagen, dass man in den nächsten Monaten mehr von uns darüber hören wird.“

Trotz des doch derzeit wenig Vorzeigbaren zu dem Spiel, ist man sich sicher, dass man mit dem Remake ein gutes Produkt abliefern wird. Man wird sich aber auch die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass es richtig gemacht wird, denn am Ende möchte man unbedingt einen echten Hit damit landen. Mehr zu Star Wars: Knights of the Old Republic folgt in den nächsten Monaten.