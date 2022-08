Battlefield 2042 kehrt in Season 3 zu Klassen zurück, Update der Karten im Anmarsch

„Wir verkleinern den Spielbereich, um der Karte einen besseren Fokus und Fluss zu verleihen, und nehmen große Änderungen am Gelände vor, um sicherzustellen, dass Sie sich als Infanterie besser über die Karte bewegen können. Wir haben auch daran gearbeitet, den Spielbereich zu verbessern, die Änderung von Räumen wie der Solarstation, um viel mehr Befestigungen zu bieten, sowie die Aktualisierung des Synesco-Gebäudes, um eine stärker verschanzte Festung für Spieler zu schaffen, die sowohl angreifen als auch verteidigen können. Diese Änderungen an Renewal werden nicht mit der Saison eingeführt 2, wird aber im 2.1 Game Update enthalten sein, das später im September erscheinen soll.“

Waffen bleiben dafür uneingeschränkt bestehen, da die Spieler es vorziehen, ihre Loadouts selbst zu wählen, die am besten zu ihrem Spielstil passen. Die neuen Klasseneigenschaften sollen damit den vertrauten Spielstil fördern, von dem bekannt ist, dass er am besten zu bestimmten Kampfansätzen passt, wodurch Recon mit mehr Langstreckenwaffen erfolgreicher sind und der Support mit schwereren Waffen effektiver wird.

„Klassen werden neue Beschränkungen für Gadgets einführen, die es ihnen ermöglichen, die Bedrohung besser einzuschätzen und zu verstehen, wer was in seinem Arsenal trägt, sowie den Specialists neue Klasseneigenschaften zuzuweisen, die ihnen helfen, ihre Rolle auf dem Schlachtfeld besser zu unterstützen.“

Spannend wird es mit Season 3 von Battlefiel 2042, in der man die Klassen wieder zurückbringen wird, während die Specialists neu kategorisiert werden in Assault, Support, Engineer und Recon. Zu den Klassen ergänzt Dice:

