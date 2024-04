Destiny 2: The Final Shape Showcase in der nächsten Woche

Bungie und Sony gewähren in der nächsten Woche einen frischen Blick auf Destiny 2: The Final Shape, der neuesten Erweiterung und dem umfangreichen Update Into the Light.

Destiny 2: Into the Light wird zunächst am 9. April 2024 für alle Spieler verfügbar sein, zu dem Bungie während des Showcase den Launch-Trailer präsentieren wird. Destiny 2: The Final Shape folgt dann am 4. Juni 2024, in der sich die Hüter in die bisher größte Schlacht begeben und dem Zeugen stellen.

„The Final Shape ist der Höhepunkt der ersten zehn Jahre des Destiny-Storyerlebnis und für Guardians überall unzählige gemeinsam verbrachte Stunden. Wir möchten diese Reise würdigen und nehmen uns daher die Zeit, die wir brauchen, um eine noch größere und mutigere Vision zu verwirklichen, von der wir hoffen, dass sie in den kommenden Jahren in Erinnerung bleibt und geschätzt wird.“

Das sagte Bungie zuletzt über The Final Shape, bevor sie die Erweiterung auf Juni dieses Jahres verschoben haben.

Neue Details zu Destiny 2: The Final Shape wird es am 09. April um 18:30 Uhr geben, wenn der offizielle Showcase zum Launch von Into the Light und The Final Shape auf Twitch & Co. gezeigt wird. Alle spannenden Informationen gibt es im Anschluss hier bei uns.

Gestern fand auch der letzte Livestream der dreiteiligen Serie zu Destiny 2: Into the Light statt . In diesem Gameplay-Stream wurden neue Spielinhalte enthüllt, darunter der brandneue PvE-Modus Ansturm, die Rückkehr einiger der beliebtesten Waffen der Spieler mit limitierten Verzierungen, die Halle der Champions, zwei überarbeitete exotische Missionen mit neuen Rätseln und vieles mehr. Um die Hüter auf die bevorstehende Begegnung mit dem Zeugen vorzubereiten, steht Destiny 2: Into the Light allen Spielern kostenlos zur Verfügung.