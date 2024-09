Lies of P: ein Ausblick auf die Zukunft, den DLC und die Ambitionen

Seit seiner Veröffentlichung im letzten Jahr hat Lies of P von Entwickler NEOWIZ einen beachtlichen Erfolg verzeichnet. Mit über sieben Millionen Spielern im März 2024 erfreut sich das Action-Rollenspiel einer wachsenden Fangemeinde. Die Neuigkeiten um eine Fortsetzung, die sich laut Stellenanzeigen in der Entwicklung auf der Unreal Engine 5 befindet, lassen die Spieler indes aufhorchen. Doch bevor es so weit ist, wird das Basisspiel mit einem umfangreichen DLC ergänzt.

Regisseur Jiwon Choi hat zwar noch keine genauen Details zum Veröffentlichungsdatum des DLC preisgegeben, doch in einem kürzlich erschienenen Director’s Letter gab er Einblicke in neue Inhalte. Veröffentlicht wurden unter anderem Grafiken, die den Protagonisten und einen Leuchtturm in weiter Ferne zeigen.

Besonders spannend für Fans der atmosphärischen Soundtracks: Choi enthüllte einen neuen Musiktrack mit dem Titel „Lisrim“. Dieses gefühlvolle Stück, bei dem Geige und Akkordeon im Mittelpunkt stehen, könnte Teil der DLC-Inhalte sein. Offiziell wurde dies jedoch nicht bestätigt.

Lies of P 2 und die Zukunft

In Bezug auf die Weiterentwicklung des Spiels äußerte Choi, dass das Team darauf hinarbeite, die bereits gut umgesetzten Elemente noch weiter zu perfektionieren und in den Bereichen, in denen es noch Potenzial gibt, Verbesserungen anzustreben. Er sprach auch über den emotionalen Aspekt der Entwicklung und die Herausforderungen, die mit einem so erwartungsvollen Titel einhergehen. „Wir werden uns jetzt wieder an die Arbeit machen. Wenn wir zurückkommen, hoffen wir, Ihre Vorfreude in Freude verwandeln zu können“, so Choi.

Zunächst können sich die Spieler jedoch auf spannende neue Inhalte im DLC freuen, die möglicherweise von der Titanic inspiriert sind, wie die ersten veröffentlichten Grafiken andeuten.

Lies of P ist derzeit für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One und PC erhältlich.