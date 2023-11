Lies of P – Balance-Patch angekündigt & DLC Teaser

Lies of P von Entwickler NeoWiz erhält in diesem November ein neues Update, sowie zeigt man den ersten Teaser zum geplanten DLC. In einem Video Letter von Director Jiwon Choi gibt dieser einen Ausblick auf die Zukunft von Lies of P.

Nachdem man sich zunächst für den Erfolg von Lies of P bei den Fans bedankt, das sich im ersten Monat mehr als eine Million Mal verkauft hat, kündigt man den bevorstehenden Balance-Patch für das Spiel an.

Das Update wird voraussichtlich im November erscheinen und bringt erhebliche Änderungen an der Waffen- und Charakterbalance sowie Änderungen an der Lebensqualität mit sich, um die Schwierigkeit in den frühen Phasen des Spiels zu verringern. Als kleines Dankeschön erhalten die Spieler außerdem ein neues Outfit sowie eine neue Funktion, mit der sie Brillen und Hüte separat ausrüsten können, um noch mehr Freiheit bei der Charakteranpassung zu ermöglichen.

Anschließend gibt es eine kleine Vorschau auf die kommenden Inhalte von Lies of P, die man anhand nie zuvor gesehener Skizzen vorstellt, welche irgendwann einmal als DLC verfügbar sein werden. Weitere Informationen, einschließlich der vollständigen Patch Notes und Details zu den neuen herunterladbaren Inhalten, werden in Kürze verfügbar sein.