PS6: High-End- und Budget-Version mit unterschiedlichen SoCs geplant?

Was dies genau für die PS6 bedeutet, ist jedoch noch unklar. KeplerL2 vermutet, dass es zwei mögliche Szenarien gibt: Entweder verfolgt Sony eine ähnliche Strategie wie Microsoft mit der Xbox Series X und Series S, oder es könnte sich um eine Kombination aus stationärer Konsole und tragbarem Handheld-Gerät handeln. Diese zweite Möglichkeit wäre eine interessante Entwicklung, da Sony bisher nur wenig Interesse an Handheld-Geräten gezeigt hat, nachdem die PS Vita eingestellt wurde. Zumindest einer der SoCs könnte laut KeplerL2 für ein preiswerteres Modell bestimmt sein, das sich an den Massenmarkt richtet. Gerüchte um einen neuen Handheld von Sony befeuern diese Theorie zusätzlich.

