PlayStation Portal: Sony offenbar an neuem Handheld interessiert

In der Vergangenheit lag der Insider jedenfalls richtig mit seinen Vorhersagen, einschließlich bei PlayStation Portal, das wenige Monate später angekündigt wurde. Ergänzend gibt es immer wieder Meldungen, wonach auch Microsoft an einer portablen Xbox arbeitet, der sich Sony mit Sicherheit etwas entgegensetzen muss, erst recht mit ihrer langjährigen Erfahrung im Handheld-Bereich.

Die Andeutungen von Henderson könnten ein erster Hinweis darauf sein, dass Sony über neue Konzepte nachdenkt oder längst in Entwicklung hat, um von der wachsenden Popularität von Handhelds zu profitieren und seine Position in diesem aufstrebenden Marktsegment zu stärken.

Der stets gut informierte Insider Tom Henderson hat auf X angedeutet , dass Sony ein wachsendes Interesse am Handheld-Markt zeigt. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit dem unerwartet großen Erfolg von PlayStation Portal , den selbst Sony überrascht hat und was darauf hindeutet, dass die Japaner die Nachfrage nach tragbaren Geräten möglicherweise unterschätzt haben.

Auf der Gamescom in der vergangenen Woche war nicht nur die PS5 Pro ein heiß diskutiertes Thema unter Entwicklern, der Handheld-Markt war ebenfalls ein Dauergespräch. Nach dem Erfolg von PlayStation Portal könnte Sony daher mit einem weiteren Handheld nachlegen, sehr wahrscheinlich in nativer Form.

