The Next World: Neues Cyberpunk-RPG im dystopischen Los Angeles angekündigt

Der Entwickler Winteryear Studios hat ein neues Cyberpunk-RPG namens „The Next World“ angekündigt, das in einem dystopischen Los Angeles spielt und für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC erscheint.

In einer düsteren Zukunft, in der Megakonzerne das Schicksal der Menschheit bestimmen, entführt „The Next World“ die Spieler in ein dystopisches Los Angeles im Jahr 2108. Hier dreht sich alles um den Protagonisten Dresden, ein ehemaliger Systemingenieur, der einst für die allmächtige PXL Megacorporation arbeitete. Die Spielwelt ist reich und komplex wie die Geschichte selbst und fordert die Spieler heraus, sich in einer Stadt zu behaupten, die von technologischen Wundern und menschlichen Abgründen gleichermaßen geprägt ist.

Dresden beginnt sein Abenteuer in den Trigons, einem utopischen Paradies für die Elite. Doch das Leben dort ist für ihn nur von kurzer Dauer. Nachdem er sein gesamtes Vermögen für die lebensrettende Krebsbehandlung seiner Mutter ausgegeben hat, wird er aus dieser Idylle verbannt. Inmitten der rauen Straßen von Los Angeles entdeckt Dresden zufällig ein Geheimnis, das nicht nur sein Leben auf den Kopf stellt, sondern das Potenzial hat, die gesamte Menschheit zu vernichten. Was als verzweifelter Überlebenskampf beginnt, entwickelt sich schnell zu einer packenden Verschwörung, die nicht nur ihn, sondern auch seine Mutter und seine Freunde ins Visier mächtiger Feinde rückt.

Eine echte Cyberpunk-Welt

Die Spielwelt von „The Next World“ ist in verschiedene Bezirke unterteilt, die alle ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Herausforderungen und ihre eigenen Geschichten bieten. Diese Bezirke reichen von den hoch aufragenden Wolkenkratzern des finanziellen Zentrums bis hin zu den heruntergekommenen Slums der Unterstadt. Jede Entscheidung, die die Spieler treffen, beeinflusst den Verlauf der Geschichte und ihre Beziehungen zu den verschiedenen Fraktionen, die in Los Angeles operieren. Diese Fraktionen können entweder zu mächtigen Verbündeten oder zu erbitterten Feinden werden, was das Spielerlebnis jedes Mal einzigartig macht.

Die technologische Ausrüstung, die Dresden zur Verfügung steht, ist ebenso vielseitig. Zu den kybernetischen Fähigkeiten gehören EMP-Entladungen, die feindliche Elektronik stören, sowie ein Tarnmodus, der es ihm ermöglicht, unbemerkt durch gefährliches Terrain zu schleichen. Doch jede dieser Fähigkeiten verbraucht kostbare bioelektrische Energie, was die Spieler zwingt, taktisch klug vorzugehen und ihre Ressourcen weise einzusetzen.

Auch die Fortbewegung in Los Angeles ist ein Abenteuer für sich. Spieler können eine Vielzahl von Fahrzeugen nutzen, von fliegenden Autos bis hin zu Motorrädern, um die weitläufige Stadt zu erkunden. Die Möglichkeit, Grundstücke zu erwerben und Fahrzeuge zu modifizieren, eröffnet zusätzliche Einnahmequellen und bietet die Gelegenheit, in spannenden Rennen gegen andere Fahrer anzutreten.

Die Kämpfe in „The Next World“ gestalten sich zudem dynamisch und verlangen sowohl Geschick als auch strategisches Denken. Spieler können ihre Feinde entweder lautlos ausschalten oder sich in packenden Gefechten beweisen. Das Arsenal reicht von konventionellen Schusswaffen bis hin zu futuristischen Geräten wie der Anti-Schwerkraft-Kanone. Außerdem setzt der Entwickler auf eine Vielzahl an möglichen Enden, die durch die Entscheidungen der Spieler bestimmt werden. Das soll sicherstellen, dass „The Next World“ immer wieder neue, fesselnde Geschichten zu erzählen hat.

Der Release soll wohl schon bald stattfinden.