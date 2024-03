So denkt Phil Spencer über einen Xbox Handheld

Zuvor hatte Xbox President Sarah Bond bestätigt , dass noch in diesem Jahr neue Xbox Hardware zu erwarten ist. Am Wochenende sprachen außerdem Insider davon, dass Xbox möglicherweise einen nativen Handheld in Planung hat.

„Mir gefällt die Tatsache, dass Valve, Lenovo und Asus gemeinsam einen neuen Formfaktor eingeführt haben“, so Spencer. „Und ich muss sagen, wenn ich auf diesen Geräten spiele, fühlt es sich fast eher wie eine Konsole als wie ein PC an – neun von zehn Fällen. Die Dinge, die mich normalerweise frustrieren, sind eher Windows-basiert als gerätebasiert. Das ist ein Bereich, für den ich eine gewisse Verantwortung trage. Ich möchte mich beispielsweise mit einem Controller anmelden können.“

