Xbox-Handheld: Greift Microsoft nach den PlayStation-Usern?

Da es sich wohl erst um einen Prototyp handelt, dürfte sich die Entwicklung des besagten Xbox-Handhelds noch ein wenig hinziehen. Falls es am Ende jedoch genau so kommen sollte, greift Microsoft hier abermals nach den PlayStation-Usern, die genau einen solchen Handheld von Sony einfordern. Eine PS Vita 2 oder Ähnliches soll es laut Sony aber nicht geben, während Nintendo nicht als direkte Konkurrenz zu PlayStation angesehen werden kann.

Dass Microsoft einen eigenen Handheld entwickelt, ist laut zahlreicher Berichte darum in den letzten Monaten alles andere als neu. Die jüngste Meldung darum verwundert aber sehr, da sie entgegen den Plänen stünde, die Microsoft langfristig anstrebt – eine vollständige Gaming-Welt in der Cloud.

