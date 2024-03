Xbox steckt in echten Schwierigkeiten, Publisher verlieren das Vertrauen

Obwohl Microsoft äußerst optimistisch über die Zukunft von Xbox spricht, ist das reale Empfinden deutlich pessimistischer gestimmt. Nach der kürzlichen GDC sieht man Xbox bereits in echten Schwierigkeiten stecken.

Diese Äußerungen dürften für reichlich Zündstoff sorgen, denn so deutlich wie jetzt wurde es selten unter Entwicklern und Publishern geäußert. Insgeheim gehen diese davon aus, dass die Third-Party-Strategie von Microsoft das Ende der Xbox sein könnte und sämtliche Xbox-Spiele für PS5, PlayStation & Co. erscheinen. Speziell zu den Verkaufszahlen der Xbox Series X|S hat sich ein „prominenter“ Publisher ziemlich besorgt geäußert, da diese vor allem in Europa drastisch einbrechen. Erst vor wenigen Tagen wurde offenbar ein Produktionsstopp der Xbox Series X|S verhängt, da die Lagerbestände zu hoch sind.

Xbox als Hardware ist im freien Fall

Auf den Punkt gebracht sei überall zu erkennen, dass Xbox als Hardware im freien Fall sei und man kaum Optionen sieht, wie Microsoft das Ruder noch herumreißen kann. Warum sollte man die Plattform also noch unterstützen, soll ein Publisher / Entwickler gesagt haben.

In einem Podcast von GamesIndustry Head Chris Dring (via VGC) hört sich das wie folgt an:

„Was ich gehört habe – ich habe es von einem sehr bekannten und einem nicht so prominenten Unternehmen gehört – war, dass die Performance von Xbox in Europa einfach abnimmt. Sie können unsere monatliche Berichterstattung über den Spielemarkt verfolgen und sehen, dass die Xbox-Verkäufe sinken, und zwar im gesamten letzten Jahr und in diesem Jahr sogar noch stärker. Ein großes Unternehmen, das im letzten Jahr nur ein großes Spiel herausgebracht hat, sagte: ‚Ich weiß nicht, warum wir uns die Mühe gemacht haben, es zu unterstützen‘.“

Erst vor wenigen Wochen hat der britische Handel angekündigt, dass sie die physische Xbox-Abteilung räumen werden, da die Verkäufe ohnehin keine Rolle mehr spielen würden. Dies vor dem Hintergrund, dass viele Xbox-User durch den Game Pass ausschließlich digital unterwegs sind.

Microsoft träumt weiterhin den Traum von der Xbox-Zukunft

Die meisten Xbox-Spiele werden für PS5 erscheinen

Sollte sich die Situation der Xbox weiterhin so entwickeln, wie in den letzten Monaten, geht man fest davon aus, dass die meisten Xbox-Spiele für PS5 & Co. erscheinen werden. Anders sei das gar nicht zu finanzieren, insbesondere dann nicht, wenn alles in den Game Pass geworfen wird.

Hierzu führt Dring weiter aus:

„Da Xbox einige der Spiele auf PS5 veröffentlicht – soweit ich weiß, werden die meisten davon irgendwann folgen, vorausgesetzt, es entwickelt sich so, wie Xbox glaubt, dass es wahrscheinlich passieren wird – ich denke, dass Xbox als Hardwarehersteller in echten Schwierigkeiten steckt. Das war für mich das Fazit der GDC.“

Sobald immer mehr Entwickler und Publisher zu der Überzeugung kommen, dass sie aufgrund der schwachen Hardwareabsätze keine Spiele auf der Xbox verkaufen, ist das Ding für Microsoft gelaufen. Das macht letztendlich und wirtschaftlich keinen Sinn.

In dem Fall dürfte Microsoft den Weg von SEGA gehen und zu einem reinen Third-Party-Publisher werden, wie in diesem Artikel erläutert. Der Einzige, der selbst noch an die Xbox als Hardware in Zukunft glaubt, scheint Microsoft zu sein, die ihre Hardwarepläne zuletzt noch einmal untermauert haben.