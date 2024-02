Grounded, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves & Pentiment sind die ersten Xbox-Spiele für PS5

Microsoft hat die ersten Xbox-Spiele bestätigt, die den Weg auf PS5 und Nintendo Switch finden werden. Den Anfang machen Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Grounded und Pentiment, die im Rahmen des Nintendo Direct Showcase angekündigt wurden.

Dort wurde jedenfalls die Veröffentlichung für Nintendo Switch bestätigt, während die Bestätigung für PS5 in Kürze folgen dürfte. Pentiment wird demnach ab dem morgigen Donnerstag verfügbar sein, während Grounded am 16. April 2024 folgt. Hi-Fi Rush wurde nicht ganz so geplant in einem nicht gelistetem Video von Bethesda für PS5 bestätigt, das am 19. März erscheint. Das Schlusslicht bildet Sea of Thieves am 30. April 2024.

Grounded ist ein spannendes Survival-Spiel, in der die Welt ein riesiger, schöner und gefährlicher Ort ist, erst recht, nachdem man auf die Größe einer Ameise geschrumpft wurde. Spieler erforschen, bauen und überleben gemeinsam, um gegen die Horden von Rieseninsekten und die Gefahren des Hinterhofs zu bestehen.

In Pentiment tauchen die Spieler in eine lebendige Bilderwelt ein, inspiriert von illuminierten Handschriften und Holzschnitten aus einer Zeit, in der Europa am Scheideweg großer religiöser und politischer Veränderungen stand. Hier folgt man den Spuren von Andreas Maler, einem Meister der Kunst, der sich inmitten von Mord, Skandalen und Intrigen in den bayerischen Alpen wiederfindet.

Hi-Fi Rush ist ein Singleplayer-Rhythmus-Actionspiel von Tango Gameworks. Hier bewegt sich die ganze Welt im Takt. Alles, von den Bäumen, die sich in der Umgebung wiegen, bis zu jedem Treffer, der während der automatischen Kampfsynchronisation landet, bis hin zur Musik des Spiels mit hervorragenden Animationen.

Sea of Thieves liefert ein unverzichtbares Piratenerlebnis, vom Segeln und Kämpfen bis hin zum Erkunden und Plündern, um eine Legende zu werden. Spieler erkunden eine riesige offene Welt voller unberührter Inseln und Unterwasserkönigreiche, nehmen an Quests teil, oder bauen sich einen Ruf bei den Handelskompanien, während sie gegen Feinde, Phantome und Meeresungeheuer wie dem mächtigen Kraken kämpfen.

[Update] Hi-Fi-Rush und Sea of Thieves wurden soeben offiziell bestätigt.

Erst der Anfang

Das ist erst der Anfang der Xbox-Offensive auf anderen Plattformen, denn Microsoft hat zwei weitere Titel in Aussicht gestellt, die folgen werden. Dabei dürfte es sich um Hi-Fi-Rush handeln, sowie um Sea of Thieves, auf die es nun schon mehrfach Hinweise gab.

„Indem wir diese Spiele mehr Spielern zugänglich machen, vergrößern wir nicht nur die Reichweite und Wirkung dieser Titel, sondern ermöglichen uns auch, entweder in zukünftige Versionen dieser Spiele oder anderswo in unserem Erstanbieter-Portfolio zu investieren. Es gibt keine grundlegende Änderung an unserem Ansatz zur Exklusivität.“

Von großen AAA-Releases wie Indiana Jones oder Starfield nimmt man derzeit noch Abstand, die man weiterhin nur über das Xbox-Ökosystem spielen kann. Nicht wenige gehen aber davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Microsoft diese Exklusivität ebenfalls aufweicht.