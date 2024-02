Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Release & Collector’s Edition enthüllt

Bandai Namco hat offiziell die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree angekündigt, die am 21. Juni 2024 erscheint. Die ersten Gameplay-Szenen geben schon heute einen Ausblick darauf.

Zu Shadow of the Erdtree heißt es: „Das Land des Schattens. Ein vom Erdbaum verdeckter Ort, wo die Göttin Marika zum ersten Mal ihren Fuß setzte. Ein Land, das in einer unbesungenen Schlacht gesäubert wurde. Von Messmers Flamme in Brand gesetzt. In dieses Land reiste Miquella. Er entledigt sich seines Fleisches, seiner Stärke, seiner Abstammung.“

Shadow of the Erdtree bietet eine völlig neue Story im Land des Schattens voller Geheimnisse, gefährlicher Dungeons und neuer Feinde, Waffen und Ausrüstung. Die Spieler entdecken hier unbekannte Gebiete, stellen sich gewaltigen Gegnern und genießen den befriedigenden Triumph des Sieges.

Noch einmal tauchen sie in das fesselnde Zusammenspiel der Charaktere ein, in dem sich Drama und Intrigen vermischen und ein spannendes Erlebnis schaffen, das man auf einzigartige Weise genießen wird.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector’s Edition

Zur Veröffentlichung der Erweiterung bietet man eine neue Collector’s Edition an, die ein 40-seitiges Hardcover-Artbook, eine aufwendige Statue von Messmer, einen Voucher Code und den offiziellen Soundtrack umfasst.

Optional gibt es ein Premium-Bundle (Digital), welche die Shadow of the Erdtree-Erweiterung sowie ein digitales Artbook und digitale Soundtrack als Bonusinhalte umfasst. Die Deluxe Edition – enthält das Elden Ring-Basisspiel, die Shadow of the Erdtree-Erweiterung sowie das digitale Artbook und die Soundtracks sowohl für das Basisspiel als auch für die Erweiterung.

Zudem bietet Bandai Namco ein recht exklusives Merchandise in Form des Erdtree-Helm von Messmer the Impaler im Bandai Namco Store an. Diese aufwendige Nachbildung des Helms ist mit präzisen Details gefertigt und wird mit einem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert. Dieser Artikel ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, und wird zeitgleich mit der Veröffentlichung der Erweiterung am 21. Juni ausgeliefert.

Die Vorbestellungen zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree sind ab sofort möglich.