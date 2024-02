Killer Klowns from Outer Space: Der Wahnsinn hat einen Release

Killer Klowns from Outer Space erscheint am 04. Juni 2024.

Killer Klowns from Outer Space basiert auf dem ikonischen 80er-Jahre-Franchise und wirft die Spieler in einen Kampf zwischen Killer-Klowns und den Bürgern von Crescent Cove. Diese müssen gemeinsam ihren Verstand einsetzen, um Menschen zu ernten oder sie vor der außerirdischen Invasion zu retten.

