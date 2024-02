Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Premiere ab 16 Uhr hier live

Bandai Namco und From Software zeigen den ersten Trailer zur Elden Ring: Shadow of the Erdtree-Erweiterung, den man ab 4pm CET Uhr hier live verfolgen kann.

Bereits eine halbe Stunde früher startet ein Countdown, um sich auf die Premiere einzustimmen. Im Anschluss werden weitere Informationen wie der Release von Shadow of the Erdtree, die Enthüllung der Collector’s Edition und mehr erwartet.

Ersten Leaks zufolge erscheint Shadow of the Erdtree am 21. Juni 2024. Alle offiziellen Infos gibt es im Anschluss bei uns!