Das sollen die ersten Xbox-Spiele für PS5 sein

Zwar soll bei Microsoft intern schon kommuniziert worden seien, dass man auch weiterhin an der Hardware-Strategie festhält, nur in welcher Form ist völlig offen. Von einem Lizenzmodell bis hin zur Auslagerung zum Microsoft Surface Team war inzwischen alles dabei.

Später in diesem Jahr soll außerdem Sea of Thieves folgen, womit dies erst einmal ein vorsichtiger Schritt auf eine Konkurrenz-Plattform wäre. Von großen AAA-Games wie Starfield, Hellblade 2 oder Avowed hat man seit den ersten Gerüchten nichts mehr gehört.

Laut The Verge machen zwei kleinere Spiele den Anfang, darunter Hi-Fi-Rush, das ohnehin schon länger vermutet wird, und Pentiment, ein kleinerer Titel von Obsidian, in dem es um Mord, Intrigen und Skandale geht.

Am kommenden Donnerstag wird Microsoft beim Xbox Business-Update enthüllen, was hinter den ganzen Berichten zur neuen Xbox-Strategie steckt. Voraussichtlich wird man die ersten First-Party-Games für PS5 ankündigen.

