Banishers: Ghosts of New Eden, das sagen die Reviews

Don’t Nod veröffentlicht in wenigen Tagen ihr neues Action-Adventure Banishers: Ghosts of New Eden, das sich vorab den internationalen Reviews stellen muss.

Kann der französische Entwickler an ihr bisher erfolgreichstes Projekt Life is Strange anknüpfen und auch andere Genres erfolgreich meistern? Die Kritiken geben darüber etwas Klarheit, die sich auf den ersten Blick sehen lassen können.

In Banishers: Ghosts of New Eden tauchen Spieler in ein intimes, erzählerisches Action-Rollenspiel ein, das sie auf eine aufregende Reise zwischen Leben, Tod, Liebe und Opfern mitnimmt. Als Red und Antea wird man mit der gewaltigen Aufgabe betraut, einen böswilligen Fluch durch mächtige Rituale zu bannen und die Lebenden vor der Bedrohung durch Geister und Gespenster in einer von Dunkelheit verzehrten Welt zu beschützen.

Banishers: Ghosts of New Eden Kritiken

Blickt man auf die ersten Kritiken, fallen diese überwiegend gut aus und bescheinigen Don’t Nod ihr bisher bestes Adventure.

Bei Press Start Australia kommt man zu dem Fazit:

„Banishers: Ghosts of New Eden übertrifft alles, was Don’t Nod jemals gemacht hat. Es vereint erfolgreich ihr bekanntes Talent für solide Charaktere und großartige Geschichten, fesselnde und unterhaltsame Kämpfe und eine einzigartige Kulisse, um ein unvergleichliches Erlebnis zu schaffen. Es macht unglaublich viel Spaß und ist mit Sicherheit das bislang ehrgeizigste Spiel des Studios. Viel besser geht es nicht.“ Score 9.5/10

ScreenRant ergänzt:

„Banishers: Ghosts of New Eden ist ein interessantes und innovatives Action-Rollenspiel, mit ein paar Mängeln hier und da, die es daran hindern, perfekt zu sein. Seine emotional starke Kerngeschichte hält die Spieler bis zum Ende auf Trab, während die zentrale moralische Mechanik genug Komplexität aufweist, um die Spieler zum Nachdenken über ihre Entscheidungen zu bewegen. Es mag seine klobigen Momente haben, aber es ist dennoch etwas Gewaltiges, in das sich die Spieler hineinversetzen können.“ Score 8/10

The Gamer ist etwas kritischer und schreibt:

„Banishers ist ein Spiel, über das ich noch lange nachdenken werde, im Guten wie im Schlechten. Eine bessere Geschichte als diese werden Sie in naher Zukunft wahrscheinlich nicht finden, aber es gibt viele andere bessere Möglichkeiten, wie man seine Zeit verbringen könnte.“ Score 6/10

Damit kommt Banishers: Ghosts of New Eden derzeit auf einen Metascrore von 78 unter 37 Kritiken. Das Spiel erscheint offiziell am morgigen Mittwoch.