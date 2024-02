The Last of Us: Season 2 – Erste Set-Bilder aufgetaucht

Die Dreharbeiten der Season 2 zur The Last of Us-Serie sind gestartet, von denen erste Set-Bilder ins Netz gelangt sind. Diese zeigen auch gleich eine bekannte Location aus dem Spiel.

Gefilmt wird derzeit in Vancouver / British Columbia, wo Szenen in einem verlassenen Einkaufszentrum gedreht werden. Dieses ist im Spiel als Greenplace Market bekannt, den Ellie und Dina recht weit am Anfang besuchen. Die eigentlichen Besucher der Mall sind hier inzwischen als Infizierte unterwegs.

Die Bilder werden derzeit über Reddit geteilt:

First look at supposed #The Last of Us set 👀🔥 pic.twitter.com/DGqqofUMFD — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 11, 2024

Soweit man schon weiß, verfolgt die Season die Ereignisse von The Last of Us: Part II und wird auf mehrere Seasons verteilt. Verantwortlich für die Produktion ist erneut Showrunner Craig Mazin, der die Dreharbeiten für mindestens ein Jahr eingeplant hat. Der Start der Season 2 ist somit erst 2025 zu erwarten.

Naughty Dog zeigt sich bisher überaus glücklich mit dieser Zusammenarbeit:

„Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft, und ich bin den Millionen von Menschen, die sich uns auf dieser Reise angeschlossen haben, noch mehr dankbar. Das Publikum hat uns die Chance gegeben, weiterzumachen, und als Fan der Charaktere und der Welt, die Neil und Naughty Dog erschaffen haben, könnte ich nicht bereiter sein, wieder einzutauchen.“

Neben Pedro Pascall und Bella Ramsey wurde zuletzt Kaitlyn Deve in der Rolle als Abbey bestätigt. Der Cast wird außerdem von US-Schauspielerin Isabela Merced (Dina) und Young Mazino (Jesse) ergänzt. Eine nicht näher beschriebene Rolle erhält außerdem Catherine O’Hara, vor allem bekannt aus Home Alone.