Dead Rising Deluxe Remaster jetzt erhältlich, so bekommt man den Zombie-Slasher in Deutschland

Capcom hat Dead Rising Deluxe Remaster für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Während die gesamte Welt erneut in die Schuhe von Frank West schlüpfen darf, bleibt Deutschland aus steinzeitlichen Gründen außen vor.

Dead Rising versteht sich als Hommage an die klassischen Zombiefilme von George A. Romero, insbesondere an „Dawn of the Dead“. Der Spieler schlüpft in die Rolle des freiberuflichen Fotojournalisten Frank West, den es auf der Suche nach der nächsten Story in die fiktive Kleinstadt Willamette, Colorado, verschlägt. Dort angekommen, findet er sich inmitten einer Zombie-Apokalypse wieder und muss im örtlichen Einkaufszentrum Zuflucht suchen.

Nahezu einzigartig für Dead Rising war damals das Zeitlimit-System. Den Spielern stehen nur 72 In-Game-Stunden zur Verfügung, um die Story zu bewältigen und möglichst viele Überlebenden zu retten, was für zusätzliche Spannung sorgt und einen dazu zwingt, unter Druck Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen. Ein ähnliches System soll es wohl auch in Far Cry 7 von Ubisoft geben.

Dead Rising Deluxe Remaster nicht offiziell in Deutschland erhältlich

Wer in Deutschland nach Dead Rising Deluxe Remaster im PlayStation Store sucht, wird leider enttäuscht. Capcom hat offenbar davon abgesehen, das Spiel in Deutschland zu veröffentlichen, da das Original weiterhin auf dem Index steht. Auch spätere Bemühungen, den Titel von der Liste streichen zu lassen, blieben erfolglos. Daher wurde vermutlich beim Remaster gar nicht erst versucht, es für den deutschen Markt zu veröffentlichen.

Wer dennoch Dead Rising Deluxe Remaster spielen möchte, muss auf eine Import-Version auf Disc warten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint, oder auf einen PlayStation Store im Ausland ausweichen. Die einfachste Methode, das Spiel zu erwerben, ist über einen AT- oder UK-Account. Das dafür benötigte Guthaben kann man bequem bei Amazon kaufen. Für die Dead Rising Deluxe Edition reichen 50 GBP (etwa 60 Euro), was neben dem Spiel auch zahlreiche Extras wie Outfits aus Resident Evil, Mega Man und Street Fighter enthält.

Nach dem Kauf wird das Spiel direkt auf die Festplatte heruntergeladen und das Zombie-Abenteuer kann beginnen. Die ersten Rezensionen zum Remaster klingen jedenfalls vielversprechend.