Dead Rising Deluxe Remaster: Alle alternativen Outfits geleakt

Bisher gibt es kein offizielles Statement vom Publisher, allerdings vermeidet dieser auch sämtliche Ankündigungen über die deutschen Social Media-Kanäle. Das kann entweder bedeuten, dass es noch keine endgültige Entscheidung darüber gibt oder der Release einfach ausfällt. Das wird man spätestens zum Release am 19. November 2024 sehen. Die Google-KI scheint hier etwas weiter zu sein, die ganz klar sagt, dass es keine Veröffentlichung in Deutschland geben wird.

In der Digital Deluxe Edition sind 17 weitere Outfits enthalten, die aus allen möglichen Capcom-Marken stammen, darunter Resident Evil, Mega Man oder Dead Rising selbst. Frank West kann somit in vielfältigster Form Jagd auf die Zombies machen und sich den Psychopathen in der Willamette Parkview Mall stellen.

In Dead Rising Deluxe Remaster wird es das ein oder andere Crossover geben, vor allem in Form von neuen Outfits. Diese hat Capcom bereits angedeutet, der offizielle Xbox Store leakt allerdings die Details dazu.

What do you think?