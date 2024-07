LEGO Horizon Adventures: Darum erscheint es für Switch und nicht auf Xbox

„LEGO Horizon Adventures“ basiert auf den großen Vorreitern „Horizon Zero Dawn“ und „Horizon Forbidden West“, hat aber den Lego-Twist, bei dem anstelle realistischer Grafiken bunte Legosteine ​​und -figuren verwendet werden. Die Spieler übernehmen die Rolle von Aloy, einer Maschinenjägerin, die eine Heldentruppe auf die Suche führt, die Welt vor einer neuen Bedrohung zu retten. Neben einer Vielzahl von Orten zum Erkunden, von üppigen Wiesen und Wäldern bis hin zu hoch aufragenden Bergen, können die Spieler ihre Charaktere anpassen und an actiongeladenen Schlachten teilnehmen, auch gemeinsam im Koop-Modus.

Ganz ehrlich scheinen die Antworten in Bezug auf die Xbox somit nicht zu sein, weshalb es am Ende einfach der Konkurrenzkampf sein wird und Sony die Marke den Xbox-Spieler vorenthalten möchte. Das ist natürlich ihr gutes Recht, vor allem in ihrer Position als Marktführer.

„Im Moment konzentrieren wir uns nur darauf, die Grenzen dieser Hardware auszureizen und das Spiel auf dieser Hardware so fantastisch wie möglich aussehen zu lassen.. Wir haben im Moment eigentlich nichts über Xbox anzukündigen“, so Windeler.

Die erste Vermutung, warum „LEGO Horizon Adventures“ nicht für Xbox erscheint, könnte die sein, dass man das Spiel der direkten Konkurrenzplattform einfach vorenthalten möchte. Narrative Director Jame Windeler hat allerdings eine etwas andere Erklärung, welche die Xbox mal wieder nicht gut dastehen lässt. Diese würde es laut Windeler verhindern, die eigene Hardware (PS5) an ihre Limits zu bringen, was das erklärte Ziel mit „LEGO Horizon Adventures“ sei.

