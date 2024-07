Nintendo warnt vor dem Einsatz generativer KI in kreativen Prozessen

Der frühere PlayStatio Boss Shawn Layden beschrieb den Einsatz von KI so, dass diese stets rückwärtsgewandt arbeitet, also nur mit Dingen, die bereits existieren. Wenn Entwickler allerdings neue Dinge erschaffen wollen, die tatsächlich von Wert sind, dazu braucht es auch in Zukunft kreative Menschen, die daran arbeiten. Dem pflichtet auch Square Enix zuletzt die, die Anfang des Jahres noch ganz euphorisch über die Möglichen von KI waren. Inzwischen bezeichnen sie dies als ziemlich „ heikel „, mit der sie vorsichtig umgehen wollen.

