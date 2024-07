Flint: Treasure of Oblivion – Zweites Making-Of zum Piraten-Adventure

Diesmal geht es um die Beweggründe und Inspirationen, sowie konzentriert sich diese neue Episode auf die einzigartige Erzählweise des Spiels. Der Entwickler greift hierzu auf die französisch-belgischen Comics zurück, um die Geschichte seines taktischen Rollenspiels zu erzählen und dieses Erzählmittel in den Mittelpunkt des Abenteuers zu stellen. Dieser Ansatz schafft eine zusätzliche Verbindung zwischen Erkundung und taktischem Kampf im Verlauf der Geschichte. „Flint: Treasure of Oblivion“ verspricht dank einer flüssigen und visuell dynamischen Erzählweise ein vollständiges Eintauchen in eine vielfältige und lebendige Welt.

Microids und Savage Level blicken heute wieder hinter die Produktion von „Flint: Treasure of Oblivion“, ein neues Piraten-Adventure, das in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

