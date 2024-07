GTA V: Story-DLC wurde aufgegeben, weil GTA Online eine Cashcow war

Für GTA Online erscheint weiterhin Inhalte, das aktuelle den Unabhängigkeitstag feiert. Anlässlich dessen gibt es kostenlose und stark reduzierte patriotische Artikel, um Amerikas Geburtstag gebührend zu feiern. Außerdem gibt es in der Lobby des Diamond Casinos die rot-weiß-blaue Karin Boor zu gewinnen, wenn man erfolgreich am Glücksrad dreht oder den Podiumsdiebstahl abschließt.

„Das war irgendwie mein Ding,“ sagt Rubino“ „Ich war einer der Hauptredakteure, Kameramann und habe viel von der Second Unit auf der Stage gemacht. [Dann] haben wir unsere Teams in zwei aufgeteilt, also blieb ich bei GTA Online und dann bei diesem DLC, bei dem [Trevor-Schauspieler] Steven Ogg ein bedeutungsvoller Teil war, und dann überschnitt sich ein Teil des Teams und ging früh zu Red Dead Redemption 2 über. Als GTA Online herauskam, war es eine so große Geldquelle und die Leute liebten es so sehr, dass man kaum argumentieren konnte, dass ein eigenständiger DLC das übertrumpfen könnte. Rückblickend würde ich sagen, dass man wahrscheinlich beides machen könnte, aber das war eine Geschäftsentscheidung, die sie getroffen haben.“

Rockstar Games wollte ursprünglich einen oder mehrere Singleplayer-DLCs für GTA V veröffentlicht, die aus denen am Ende nie etwas wurde. Wie so oft vermutet, soll daran der Erfolg von GTA Online sein.

