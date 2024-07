Transformers: Galactic Trials – Neuer Mix aus Racing und Roguelite angekündigt, erscheint noch dieses Jahr

Mach dich auf zu einer intensiven Mischung aus Arcade-Rennen und Kampf in den TRANSFORMERS Galactic Trials! Der böse NEMESIS PRIME hat die Prime-Relikte gestohlen, die demjenigen, der sie besitzt, unglaubliche Kräfte verleihen. Jetzt liefern sich die AUTOBOTS und DECEPTICONS ein explosives Rennen, um die Reliquien zurückzuholen – die Zukunft Cybertrons liegt in deinen Händen! Wähle deinen Charakter aus Ikonen wie BUMBLEBEE, MEGATRON und OPTIMUS PRIME. Stürze dich in die Schlacht – fahre Rennstrecken, drifte und lade Energon auf, um dann im Kampf verheerende Spezialfähigkeiten zu entfesseln. Und nutze deine Erfahrung, um neue Fähigkeiten, Charaktere und Skins freizuschalten. Das ist der ultimative Test der Fähigkeiten deiner Lieblings-TRANSFORMERS, der über die Zukunft von Cybertron entscheiden wird!

Das Konzept klingt an sich spannend und auch optisch kann Transformers: Galactic Trials durchaus überzeugen. Eine Hintergrundstory ist ebenfalls geboten. Hier kämpfen in traditioneller Manier Automatons gegen Decepticons um die Zukunft des Planeten Cybertron. Verschiedene beliebte Charaktere stehen zur AUswahl. Auf der offiziellen Website beschreiben die Entwickler das Spiel folgendermaßen:

Galactic Trials ist in erster Linie ein Arcade-Racingspiel, das allerdings mit einer ordentlichen Note Roguelite-Combat aus der Third-Person-Perspektive gewürzt wird. Wie das am Ende genau funktioniert, wird aus dem bisher veröffentlichten Material nicht ganz klar. Offenbar gibt es aber fließende Übergänge zwischen beiden Modi. Ihr liefert euch also wilde Duelle auf der Rennstrecke, sammelt dabei Energie, die ihr dann in den Kampfabschnitten einsetzen dürft.

Im Kino sind die ganz großen Transformers-Zeiten schon länger vorbei, Spiele mit den Riesenrobotern gibt es aber nach wie vor in großer Zahl. Ende 2024 kommt ein weiterer Titel dazu. Hasbro und Entwickler Outright Games haben jetzt nämlich Transformers: Galactic Trials angekündigt. Das Spiel erscheint demnach am 11. Oktober für PS4, PS5, die Xbox und Nintendo Switch.

