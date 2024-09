Dead Rising Deluxe Remaster – Frank’s Rückkehr überzeugt in den Reviews

In dieser Woche kehrt Frank West in Dead Rising Deluxe Remaster zurück, der sich vor dem Kampf gegen die Zombies erst einmal den Kritikern stellen musste. Und wie es scheint, hat das Original nichts von seinem Glanz verloren. Die ersten Reviews scheinen sich da relativ einig zu sein und sprechen in den höchsten Tönen von der Neuauflage. Wir haben einige davon zusammengefasst.

Das sagen die Reviews zu Dead Rising Deluxe Remaster

Für The Games Machine ist Dead Rising weiterhin ein zeitloses Meisterwerk. In deren Review kommen sie zu dem Schluss, dass das Spiel damals schnell zu einem Kultklassiker im Trash-Horror-Genre. Doch 2024 hat Capcom das Spiel auf ein neues Level gehoben, indem es das Beste aus beiden Welten vereint: Die ursprüngliche, charmant kantige Version und eine überarbeitete, modernisierte Fassung, die sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge begeistert.

Die Neuauflage bietet laut The Games Machine ein komfortableres Spielerlebnis, ohne den skurrilen, chaotischen Geist des Originals zu verlieren. Spieler können zwischen der authentischen Retro-Ästhetik oder der optimierten Grafik und Steuerung wählen. Egal für welche Version man sich entscheidet, Dead Rising bleibt ein überdrehter Spaß, bei dem Zombie-Horden, improvisierte Waffen und abgedrehte Storylines perfekt aufeinandertreffen.

Das war ihnen am Ende 9.1/10 Punkte wert.

Ähnlich begeistert ist man bei The Gamer, die schreiben: „Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie ein Spiel, das mir so viel bedeutet, von Entwicklern betreut wird, die ihm offensichtlich genauso viel Herzblut widmen wie ich. Was einst in einem virtuellen Grab zu verschwinden drohte, erlebt durch das Deluxe Remaster eine verdiente Wiederbelebung. Diese Neuauflage beweist eindrucksvoll, dass die Toten nicht nur wiederauferstehen können, sondern es manchmal auch sollten.

Dafür gab es von The Gamer 9/10 Punkte.

WorthPlaying beschreibt Dead Rising Deluxe Remaster zweifellos als die bisher zugänglichste und unterhaltsamste Version des Klassikers. Die Neuauflage behält das ursprüngliche Spielgefühl bei, bietet jedoch eine deutliche Verbesserung in Sachen Grafik und Spielmechanik. Das chaotische und actionreiche Gameplay bleibt erhalten, doch durch optimierte Steuerung und verbesserte Spielbalance wird der Frustfaktor deutlich reduziert. Zwar wurden einige Änderungen vorgenommen, die möglicherweise nicht jedem gefallen, doch insgesamt wirkt das Spiel runder und ausgereifter. Für Fans des Originals und solche, die auf der Suche nach einem spaßigen Zombie-Massaker sind, ist dieser Remaster ein Muss.

Dafür vergab WorthPlaying immerhin noch 8.5/10 Punkte.

Der Metacore für Dead Rising Deluxe Remaster liegt derzeit bei 86, was den Titel durchaus empfehlenswert macht. Der offizielle Release ist für den 19. September geplant, mit Ausnahme Deutschlands, wo Dead Rising noch immer auf dem Index steht. Einen Blick auf den aktuellen Story-Trailer gibt es noch einmal hier.