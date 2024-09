Helldivers 2: Umfassender Balance-Patch 1.001.100 verfügbar, das ändert sich

Arrowhead hat einen umfassenden Balance-Patch in der Version 1.001.100 für „Helldivers 2“ veröffentlicht, der unter anderem auf das bisherige Spieler-Feedback eingeht. Die wichtigsten Details daraus haben wir hier zusammengefasst.

Die umfangreichen Anpassungen beginnen damit, dass viele Spieler von „Helldivers 2“ in der Vergangenheit angemerkt haben, dass sie sich in ihrer Herangehensweise an Herausforderungen eingeschränkt fühlen. Häufig mussten sie sich auf eine begrenzte Anzahl von Waffen und Strategien verlassen, während andere Optionen weniger effektiv erschienen. Dies hat das Spielgefühl für einige beeinträchtigt, da nicht jeder die Möglichkeit hatte, nach seinen Vorlieben und Stärken zu agieren.

Um diese Einschränkungen zu beheben, bringt das neueste Update eine umfassende Überarbeitung verschiedener Spielelemente. Bisher gab es in vielen Situationen die Notwendigkeit, entweder auf die Primärwaffe oder auf Panzerabwehrwaffen zurückzugreifen, was nicht immer die gewünschten Ergebnisse lieferte. Besonders die mächtigen Feinde wie Bile Titans und Chargers machten viele Waffenoptionen unbrauchbar.

Die Entwickler haben nun die Werte für Panzerdurchdringung, Panzerabwehrwaffen, feindliche Panzerung und Gesundheitswerte überarbeitet. Das Ziel dabei ist es, eine größere Vielfalt an Waffen wieder relevant zu machen. So sind Waffen wie die Maschinenkanone, das schwere Maschinengewehr, der Flammenwerfer und das Anti-Materiel-Gewehr jetzt eine bessere Wahl gegen stark gepanzerte Gegner. Während spezialisierte Panzerabwehrwaffen weiterhin die beste Option für diese Feinde bleiben, sind die verbesserten Waffen nun eine praktikable Alternative. Dies erhöht die Vielseitigkeit der Ausrüstung und fördert eine bessere Zusammenarbeit im Team sowie strategischere Planungen.

Änderungen bei den Gegnern und Primärwaffen

Auch die Gegner haben einige Anpassungen erfahren. Die Panzerung der sogenannten „Hulks“ wurde reduziert, wodurch sie anfälliger für verschiedene Waffentypen werden. Auch das Gunship und der Devastator haben Änderungen erhalten. Beide verfügen jetzt über einen begrenzten Vorrat an Raketen, die zudem nicht mehr so häufig treffen wie zuvor. Dies reduziert auch das übermäßige „Ragdolling“ – eine Situation, in der Spielfiguren unkontrolliert durch die Gegend geschleudert werden.

Zusätzlich wurden viele Primärwaffen angepasst, um ihre Effektivität auf das Niveau der beliebtesten Optionen zu bringen. Diese Änderungen sollen für mehr Abwechslung und Spannung sorgen, da Spieler jetzt aus einer größeren Anzahl an effektiven Waffen wählen können, ohne sich auf wenige Favoriten beschränken zu müssen.

Schadensmechanik und Spielbalance

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Schadensmechanik. Der zusätzliche Kopfschussschaden wurde von 100 % auf 50 % reduziert, um die Frustration über plötzlich hohe Schadensspitzen zu verringern. Um die Herausforderung im Spiel dennoch aufrechtzuerhalten, wurde der Schaden, den andere Körperteile erleiden, leicht erhöht. Diese Anpassungen sollen das Spielerlebnis intensiver machen, gleichzeitig aber frustrierende Momente minimieren.

Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Changelog, den ihr in voller Länge auf Steam findet.