skate. – EA kündigt Konsolen-Playtest und Early Access für 2025 an

Wann kann ich spielen? Es ist nicht genau vorhersehbar, wann persönliche Einladungen versendet werden, die nach und nach erfolgen. Allerdings haben die Entwickler angekündigt, dass die Zahl der Einladungen in letzter Zeit deutlich erhöht wurde. Dies bedeutet, dass immer mehr Spieler die Gelegenheit bekommen, am Test teilzunehmen.

Was sind Skate-Insider? Skate-Insider sind ausgewählte Personen, die Zugang zu frühen Versionen von skate. erhalten. Diese Insider haben die besondere Möglichkeit, das Spiel während seiner Entwicklungsphase zu testen und wertvolles Feedback an die Entwickler weiterzugeben. Ihre Rückmeldungen helfen dabei, das Spielerlebnis zu verbessern, bevor es für die breite Öffentlichkeit freigegeben wird. Die Teilnahme an diesen Tests ist exklusiv und richtet sich nur an Personen, die eine Einladung erhalten.

