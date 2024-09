Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness – Launch-Trailer zum heutigen Release

Ubisoft hat die Story-Erweiterung Prince of Persia: The Lost Crown – Mask of Darkness veröffentlicht, die hierzu den obligatorischen Launch-Trailer zeigen.

Der Story-DLC kann als eigenständige Version in allen Stores erworben werden. Mask of Darkness ist ebenfalls in der Complete Edition enthalten, die neben dem Hauptspiel verschiedene Zusatzinhalte bietet. Dazu gehören das „Outfit der Unsterblichen“, das „Amulett des Wohlstandsvogels“, ein digitaler Abenteuerführer und der DLC selbst.

Zudem erhält der Spieler zwei neue Outfits für Sargon, die von Prince of Persia: The Two Thrones inspiriert sind. Ein vollständiges Upgrade-Paket steht für alle zur Verfügung, die das Hauptspiel besitzen und den DLC, drei Sargon-Outfits, ein Amulett und den Abenteuerführer wünschen.