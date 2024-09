The Sims: Film offiziell angekündigt und Zukunftspläne enthüllt

Amazon MGM Studios hat offiziell bestätigt, dass sie an einer Spielfilmadaption der beliebten Spielereihe The Sims arbeiten, über die bereits vor einigen Monaten spekuliert wurde. Ferner wurden weitere Details zu den geplanten Spiele-Umsetzungen enthüllt.

Details zur Handlung des Films bleiben jedoch noch geheim. Regie wird Kate Herron führen, die vor allem durch ihre Arbeit an der Serie Loki bekannt ist. Das Drehbuch schrieb sie zusammen mit Briony Redman. Die Produktion übernehmen LuckyChap und Vertigo Entertainment, in enger Zusammenarbeit mit dem Sims-Team von Electronic Arts. Herron und Redman fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.

Kate Herron hat sich mit ihrer Regiearbeit einen Namen gemacht, insbesondere als ausführende Produzentin der ersten Staffel von Marvel Studios‘ Loki, die international gefeiert wurde. Weitere Projekte umfassen die Regiearbeit bei Sex Education und zuletzt The Last of Us für HBO. Gemeinsam mit Redman schrieb sie auch für Doctor Who.

Die Zusammenarbeit zwischen Amazon MGM Studios und LuckyChap setzt sich mit Die Sims fort, nachdem sie kürzlich den Sundance-Hit My Old Ass veröffentlicht haben. Zuvor arbeiteten sie gemeinsam an „Saltburn“, einem großen Erfolg auf Prime Video. LuckyChap ist ebenfalls für den Blockbuster Barbie bekannt, der acht Oscar-Nominierungen erhielt und mit 1,4 Milliarden Dollar weltweite Erfolge feierte.

So geht es mit der The Sims-Serie weiter

The Sims hat sich im Laufe der fast 25 Jahre seines Bestehens zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Videospiele-Franchises entwickelt. Das Team hinter The Sims arbeitet kontinuierlich daran, neue und spannende Spielerlebnisse zu schaffen. Heute gab EA den Fans einen Ausblick auf die Zukunft der Reihe und die innovativen Entwicklungen, die noch bevorstehen.

Besondere Highlights sind nicht nur die Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios an dem Film, der auf der beliebten Simulation basiert; es wird auch neue Creator-Sets für The Sims 4 geben, die es Spielern ermöglichen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Das Sims-Team unterstützt die kreative Community auch mit Programmen wie dem „The Sims Creator Program“ und den „The Sims Labs“, die es Entwicklern ermöglichen, neue Funktionen auszuprobieren und Feedback zu geben.

Natürlich dürfen auch die laufenden und zukünftigen Updates für die verschiedenen Sims-Spiele nicht fehlen, wie Project Rene, MySims, The Sims 4 und Die Sims FreePlay. Diese ständigen Verbesserungen und Erweiterungen zeigen, dass die Entwickler weiterhin bestrebt sind, das Spiel immer weiter zu optimieren und der Community ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Spekulationen um The Sims 5 verlaufen derweil im Sande, da EA und Maxxis die Serie nicht mit einer Nummerierung fortsetzen möchten.

Umfassende Einblicke in die Zukunft der The Sims-Serie hat EA in einem speziellen Blog Beitrag festgehalten.