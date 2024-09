Star Wars Jedi: The Final Chapter Entwicklung offiziell bestätigt

Electronic Arts hat heute bekannt gegeben, dass Respawn Entertainment das „letzte Kapitel“ seiner beliebten Star Wars Jedi-Spielreihe entwickelt. Diese Information wurde von Laura Miele, President of EA Entertainment and Technology, während einer Präsentation auf dem Investor-Relations-Day des Unternehmens geteilt.

Miele hob dort hervor, dass EA in der Vergangenheit einige der erfolgreichsten und qualitativ hochwertigsten Star Wars-Spiele aller Zeiten auf den Markt gebracht habe. Gleichzeitig verwies sie auf beeindruckende Verkaufszahlen, mit über 5 Milliarden Dollar an Nettobuchungen, die die starke Position von EA im Star Wars-Universum unterstreichen. Insbesondere betonte sie die Rolle der Star Wars Jedi-Spiele, die weltweit über 40 Millionen Star Wars-Fans in ihren Bann gezogen haben. Protagonist dieser Reihe ist Cal Kestis, ein junger Jedi, dessen Reise vom Padawan zum mächtigen Jedi-Ritter die zentrale Handlung dieser Spiele bildet. Dahinter steht der Schauspieler Cameron Monaghan (Malcom in the Middle), der den Abschluss der Trilogie zuvor erwähnt hat.

Respawn arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung dieses letzten Kapitels, das den Spielern einen würdigen Abschluss der epischen Geschichte bieten soll. Bereits die Vorgängerspiele, insbesondere „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und dessen Nachfolger „Star Wars Jedi: Survivor“, haben sich als Kassenschlager erwiesen. Beide Titel wurden laut Miele für ihre packende Story und die beeindruckenden visuellen Darstellungen gelobt. Nun möchte Respawn die Erwartungen der Fans noch einmal übertreffen und ein Finale liefern, das dieser erfolgreichen Spieleserie gerecht wird.

Star Wars Jedi: Survivor für PS4 und Xbox One erscheinen

Ein weiteres Highlight des heutigen Tages war die Ankündigung, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ nun auch für die PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. Die Versionen wurden speziell für die älteren Konsolengenerationen optimiert, um einem noch breiteren Publikum Zugang zu dieser galaktischen Geschichte zu ermöglichen. Spieler auf diesen Plattformen können jetzt in die Rolle von Cal Kestis schlüpfen, der als erfahrenerer und stärkerer Jedi-Ritter in „Survivor“ zurückkehrt.

In „Star Wars Jedi: Survivor“ muss Cal sich erneut den Bedrohungen des Imperiums stellen und gleichzeitig einer mysteriösen Gefahr aus der fernen Vergangenheit der Galaxis entkommen. Dabei verlässt er sich auf alte Freunde und neue Verbündete, um seine Mission zu erfüllen und das Schicksal der Jedi zu sichern.