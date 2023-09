Star Wars Jedi 3 durch Cal Kestis-Actor bestätigt

Ein Wechsel des Creative Directors innerhalb einer Franchise ist jedoch nicht ungewöhnlich und könnte von EA selbst initiiert worden sein, um frischen Wind in die Reihe zu bringen. Auch bei God of War, an dem Asmussen ebenfalls als Game Director gearbeitet hat, gab es immer wieder neue Köpfe, die die Marke in eine andere Richtung lenkten.

„Wir arbeiten am dritten Star Wars Jedi-Teil und sind gerade dabei, den Prozess aufzunehmen“, so Monaghan. „Es war eine große Verpflichtung und es gab bisher einige Gespräche, aber wenn alles fertig ist, können wir hoffentlich loslegen und etwas Großartiges für euch tun.“

Die Entwicklung von Star Wars Jedi 3 wird von immer mehr Quellen bestätigt, so nun auch vom Cal Kestis-Actor Cameron Monaghan. Derzeit steht man jedoch noch weit am Anfang der Produktion.

