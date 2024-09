Concord: Game Director hat das gesunkene Wrack verlassen

Sony entschied kurzerhand, „Concord“ zwei Wochen nach dem Release vom Markt zu nehmen , was in etwa so ist, als würde man einem Bäcker sagen, er solle die frisch aus dem Ofen kommenden Brötchen gleich in den Müll werfen. Nur wenige, vielleicht außer Ellis, glaubten wohl je daran, dass dieses Spiel tatsächlich ein Erfolg werden könnte. Aber hey, man sollte nie unterschätzen, wie schwer es ist, einem sterbenden Pferd noch mal richtig die Sporen zu geben.

Das letzte offizielle Statement klang in diesem Zusammenhang geradezu zynisch: „Concord-Fans – wir haben uns euer Feedback seit der Veröffentlichung von Concord auf PlayStation 5 und PC genau angehört und möchten allen danken, die uns an Bord der Northstar auf unserer Reise begleitet haben“, sagte Ellis damals.“

Ein Game Director tritt zurück, nachdem sein Spiel auf grandiose Weise nicht nur gefloppt ist; es wird als Mahnmal des Scheiterns in die Geschichte eingehen. Das klingt nach einer dieser Storys, die nur in der unberechenbaren Welt der Videospiele passieren können. Aber wer das nicht hat kommen sehen, glaubt wohl auch, dass „Concord“ ein Erfolg hätte sein können.

