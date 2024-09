Days Gone: Arbeitet Sony an einem „weniger aufregendem“ Remaster?

Das Thema „Days Gone“ wird einen womöglich noch viel länger begleiten, denn obwohl die IP von Bend Studio so etwas wie das ungeliebte Kind bei Sony ist, tun sich aktuell Gerüchte um ein potenzielles Remaster für PS5 auf. Dieses könnte bereits in den kommenden Tagen beim spekulierten State of Play angekündigt werden.

Erst gestern hat die ESRB ein Rating für „Horizon Zero Dawn Remastered“ veröffentlicht, was auf eine baldige Premiere des Action-RPGs für die aktuellen Plattformen schließen lässt. Gleichzeitig tun sich Gerüchte über ein „weniger aufregendes“ PS5-Remaster auf, das ebenfalls während der Show angekündigt werden soll und hinter dem „Days Gone“ stehen könnte.

Astro Bot-Auftritt als Vorbote zum Days Gone-Remaster?

Diese Vermutung wirft der Journalist Jordan Middler auf X in den Raum, der auf die gesamte Diskussion schlussfolgerte, dass der Days Gone-Creative Director und Autor John Garvin wegen des Remasters „ausflippen“ würde, nachdem Bemerkungen über den Auftritt des Protagonisten in Astro Bot gemacht wurden. Zwar gibt es auch Stimmen, die glauben, dass Sony keine Ressourcen mehr an „Days Gone“ verschwenden wird, aber man solle ja niemals nie sagen.

Letzte Woche sorgte ein Vorfall rund um „Days Gone“ und dessen Hauptfigur Deacon St. John für Aufsehen. John Garvin, der ehemalige Creative Director des Spiels, äußerte via X seine Unzufriedenheit darüber, dass Deacon St. John in einer Zusammenarbeit mit dem Spiel Astro Bot als niedlicher Roboter dargestellt wurde. Garvin kritisierte dies scharf und sagte: „Irgendwie traurig, dass Deek dazu degradiert wurde, für andere Spiele zu werben … gut gemacht, Bend Studio! So schützt man sein Erbe!“

Wie sich daraus ein potenzielles Remaster für die PS5 entwickeln könnte, bleibt vorerst rätselhaft. Dass es jedoch eine Nachfrage nach „Days Gone“ gibt, kann nicht bestritten werden. Der kurze Auftritt in Astro Bot könnte als subtiler Hinweis verstanden werden – vielleicht möchte Sony langjährigen Fans und John Garvin damit entgegenkommen. Ob dies letztlich dazu führt, dass das Franchise mit einem Remaster geehrt wird, bleibt abzuwarten. Die Antwort darauf könnte in der kommenden Woche folgen.